Αντίστροφη μέτρηση για την απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν - «Όλες οι επιλογές στο τραπέζι...»

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που δείχνουν έτοιμοι για περιφερειακό πόλεμο, ξεκαθάρισαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική ιρανική επίθεση της Τρίτης εντός των ημερών, και θα μπορούσε να στοχεύσει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου μέσα στο Ιράν, αλλά και σε άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, όπως πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ και το Ιράν δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στο άνοιγμα ενός νέου και πολύ πιο επικίνδυνου μετώπου, σε μια ήδη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή σχολιάζει το Axios.

Το Ιράν απείλησε την Τρίτη ότι εάν το Ισραήλ απαντήσει δυναμικά στους σχεδόν 200 πυραύλους που εκτόξευσε την Τρίτη, θα επιτεθεί ξανά.

Εάν συμβεί αυτό, Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι - συμπεριλαμβανομένων των χτυπημάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. «Έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώς θα απαντήσουν οι Ιρανοί σε μια επίθεση, αλλά λαμβάνουμε υπόψη την πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα, κι αυτό αλλάζει τα δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι επισημαίνουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως πιθανό στόχο, αλλά ορισμένοι λένε ότι οι στοχευμένες δολοφονίες και η εξουδετέρωση των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν είναι επίσης πιθανές. Η ισραηλινή απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει αεροπορικές επιδρομές από μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και επιχειρήσεις παρόμοιες με αυτή που σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη πριν από δύο μήνες.

Η επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στο Ισραήλ τον Απρίλιο απαντήθηκε με ένα πολύ περιορισμένο ισραηλινό χτύπημα εναντίον αντιαεροπορικού συστήματος S-300 στο Ιράν και τερμάτισε την ένταση. Αυτή τη φορά τα ισραηλινά αντίποινα θα είναι πολύ πιο σημαντικά, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Το ιραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνήλθε την Τρίτη σε υπόγειο κυβερνητικό καταφύγιο μέσα σε ένα βουνό κοντά στην Ιερουσαλήμ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε ενώ το πρώτο κύμα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων κατευθυνόταν προς το Ισραήλ.

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σηματοδότησε την επόμενη κίνηση του Ισραήλ.

«Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος απόψε και θα το πληρώσει», είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεπιτεθούμε στους εχθρούς μας. Θα το καταλάβουν. Θα σταθούμε στον κανόνα που θέσαμε: όποιος μας επιτεθεί, θα του επιτεθούμε», συνέχισε ο Νετανιάχου.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές ώρες «με την κατανόηση» ότι θα υπάρξει ισραηλινή στρατιωτική απάντηση, αλλά χωρίς σαφή απόφαση για το ποια θα είναι αυτή η απάντηση.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι ένας από τους λόγους που δεν ελήφθη απόφαση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ήταν επειδή Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιθυμούν να διαβουλεύονται με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συζητούν την απάντηση στην ιρανική επίθεση και «μένει να δούμε» ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στις συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και της ισραηλινής κυβέρνησης την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ κατέστησαν σαφές ότι υποστηρίζουν μια ισραηλινή απάντηση, αλλά πιστεύουν ότι πρέπει «να είναι μετρημένη». Ο Μπάιντεν τόνισε ότι θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για την απάντηση στην ισραηλινή επίθεση. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

