Αντόλφο Καμίνσκι: Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο «βασιλιάς των πλαστογράφων» της Αντίστασης και του αντιαποικιακού αγώνα

Ο Καμίνσκι ήταν «ανθρωπιστής, φωτογράφος, αντιστασιακός, ειδικευμένος στην κατασκευή πλαστών εγγράφων», συνόψισε η Σάρα Καμίνσκι, η οποία έχει αφηγηθεί την ιστορία του στο βιβλίο «Αντόλφο Καμίνσκι, η ζωή του πλαστογράφου».

Εβραίος ρωσικής καταγωγής, γεννημένος στην Αργεντινή, ο Καμίνσκι ήταν ένας «ταλαντούχος φωτογράφος που έγινε ιδιοφυής πλαστογράφος, εφοδιάζοντας με πλαστά έγγραφα την Αντίσταση και τους διωκόμενους Εβραίους» ενώ μεταπολεμικά έθεσε τα ταλέντα του στην υπηρεσία άλλων αγώνων, χαιρέτισε το Ίδρυμα για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

A teenager named Adolfo Kaminsky saved thousands from the Nazis by forging passports. https://t.co/yuROEnU0Gx@HolocaustMuseumpic.twitter.com/Do6QWb5R43