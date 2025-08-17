Αντόνιο Κόστα: Η διατλαντική ενότητα είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
22:30, 17/08/2025
Πηγή: ΕΕ

Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Όπως υπογράμμισα κατα τη σημερινή συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων, αν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Κόστα σε μήνυμά του στο X.

 

