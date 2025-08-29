Αντόνιο Κόστα: Περιοδεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις πρωτεύουσες της ΕΕ - Real.gr

«Με κάθε επίσκεψη, με κάθε συνομιλία, θα εργάζομαι για να ενισχύσω τη συνεργασία μας, γιατί στον σημερινό απρόβλεπτο κόσμο, η ενότητά μας είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά την ανακοίνωση της περιοδείας τους στις πρωτεύουσες της ΕΕ.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Κόστα θα ταξιδέψει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, σε διάφορες χώρες της ΕΕ για να συναντήσει τους ηγέτες τους στις αντίστοιχες πρωτεύουσες με στόχο «να συγκεντρώσει απόψεις από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων σχετικά με την κατάσταση στην ΕΕ και να προετοιμάσει το έδαφος για τις επερχόμενες συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και διεθνείς συνόδους κορυφής».

Στη σημερινή off the record ενημέρωση των δημοσιογράφων από κορυφαίο Ευρωπαίο αξιωματούχο για την περιοδεία του Αντόνιο Κόστα, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει περιοδεία σε όλες τις πρωτεύουσες της ΕΕ. Όπως είπε ο ίδιος, θέλοντας να τηρηθεί η ανωνυμία του, «η ΕΕ έχει να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις και υπάρχει έλλειψη ενότητας για αυτό και ο Πρόεδρος θέλει να ακούσει τους ηγέτες και τα προβλήματά τους και να μιλήσουν δια ζώσης έχοντας στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο από μια τηλεδιάσκεψη και από τις συζητήσεις στις Συνόδους Κορυφής». Ο ίδιος έθεσε και την ατζέντα που θα τεθεί και αφορά την άμυνα και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν μέσα από ένα χάρτη πορείας που θα διαμορφωθεί και θα παρουσιαστεί στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Επιπλέον, θα συζητήσουν το Ουκρανικό ζήτημα, τα θέματα Μέσης Ανατολής, αλλά και ζητήματα ανταγωνιστικότητας καθώς και για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.