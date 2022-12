Άντριου Τέιτ: Η πορεία του «τοξικού» influencer - Πώς από υπάλληλος σε ψαράδικο έγινε... τρισεκατομμυριούχος

«Δεν θέλω να καυχιέμαι, αλλά είμαι πλέον τρισεκατομμυριούχος. Ο πρώτος στον κόσμο», είχε δηλώσει πρόσφατα στο «Twitch».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Τέιτ έφτασε το 1 εκατ. σε ηλικία μόλις 27 ετών, ενώ μέσα σε τέσσερα μόνο χρόνια κατάφερε να αγγίξει τα 100 εκατ. δολάρια. Εκτός από το εισόδημα που λαμβάνει μέσα από την ιστοσελίδα του «Hustler's Academy», δίνοντας συμβουλές σε ανθρώπους για το πώς να γίνουν πλούσιοι έναντι 39 δολαρίων τον μήνα, πρόσφατα έγινε διευθυντής δύο εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη είναι μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με έδρα το Πρέστον, ενώ η άλλη φαίνεται να είναι εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων και εκδηλώσεων. Εκτός από τις εταιρείες που διευθύνει και την ηλεκτρονική του πλατφόρμα, ο Τέιτ έχει συγκεντρώσει αρκετά χρήματα μέσα από την ενασχόλησή του με το kick boxing, αλλά και τα βίντεο στα social media.

Αυτά ήταν που τον έκαναν και ιδιαίτερα γνωστό στο κοινό, λόγω των μισογυνικών και προκλητικών του σχολίων και αναρτήσεων. Για παράδειγμα, είχε δηλώσει ακόμα πως «οι γυναίκες που βιάζονται είναι εν μέρει υπεύθυνες για το βιασμό τους και πως ανήκουν σε άνδρες».

How DID TikTok influencer Andrew Tate make his fortune? | Daily Mail Online https://t.co/fnrdtlPvVZ

«Δεν τον έχουμε δει εδώ και καιρό. Αλλά, όταν έρχεται, δεν είναι αλαζονικός ή κάτι τέτοιο. Θα βγούμε για φαγητό, θα αγοράσει τα ποτά, θα πληρώσει τα ταξί στο σπίτι και θα φερθεί σε όλους πολύ καλά», λέει πηγή από το συγγενικό του περιβάλλον.

«Έρχεται στη χώρα αρκετά συχνά, αλλά έρχεται με ιδιωτικό τζετ, νοικιάζει αυτοκίνητα με τον αδερφό του και πηγαίνουν βόλτες. Δεν τον βλέπουμε πολύ», δήλωσε ο θείος του.

Πώς τον «έκαψε» μια...πίτσα και η κόντρα του με την Τούνμπεργκ

Στη σύλληψη του Τέιτ, για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, βοήθησε με τον τρόπο της και η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι αρχές που αναζητούσαν τον Τέιτ, οδηγήθηκαν στα ίχνη του, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε ο ίδιος προκειμένου να πειράξει την Τούνμπεργκ. Πιο συγκεκριμένα, η ρουμάνικη πίτσα που ζήτησε να γευτεί σε ένα βίντεο του και το ρουμανικό της λογότυπο, έφεραν τον εντοπισμό και στη συνέχεια τη σύλληψή του.

Σε αυτό το βίντεο 36χρονος ζήτησε από ένα άτομο εκτός οθόνης, να του δώσει μία πίτσα, αλλά τους υπενθυμίζει να μην την ανακυκλώσουν σε μια προσπάθεια να ειρωνευτεί την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Τα κουτιά είχαν ρουμανικό τύπο στα πλάγια, κάτι που φανέρωσε την τοποθεσία του.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ?? https://t.co/mHmiKHjDGHpic.twitter.com/SMisajQRcf