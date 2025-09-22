Αντζελίνα Τζολί: «Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου» - Real.gr

Η Αντζελίνα Τζολί σχολίασε το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Couture», ρωτήθηκε «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνιδα και ως Αμερικανίδα;».

Μετά από σύντομη παύση, παραδέχτηκε ότι ήταν «μια πολύ δύσκολη ερώτηση».

«Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω» πρόσθεσε.

«Πάντα ζούσα σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά μου είναι διεθνής. Η ζωή μου, η άποψή μου για τον κοσμο είναι ισότητα και ενότητα. Ο,τιδήποτε, χωρίζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και τις ελευθερίες σε οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο» ανέφερε.

«Νομίζω ότι ζούμε σε τόσο σοβαρούς καιρούς, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Γι’ αυτό θα είμαι προσεκτική σε μια συνέντευξη Τύπου… Αλλά ζούμε σε πολύ, πολύ δύσκολους καιρούς».

Τα σχόλια της Τζολί έρχονται λίγες ημέρες αφότου το ABC ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για τον θανάσιμο πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ κατηγόρησε την «συμμορία MAGA» ότι προσπαθεί να «κερδίσει πολιτικούς πόντους» με την αντίδρασή της στον θάνατο του Κερκ.

Η Τζολί εξέτασε επίσης πρόσφατα το ενδεχόμενο μετακόμισης εκτός ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του People. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η ηθοποιός σκεφτόταν «αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό» ενώ παράλληλα προετοιμαζόταν να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες.