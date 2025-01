Άουσβιτς: Συγκίνηση στις εκδηλώσεις για την 80η επέτειο της απελευθέρωσης

Στην εκδηλώση θα δώσουν το «παρών» πολιτικοί από διάφορες χώρες, καθώς επίσης και επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας των 50 επιζώντων που παρεβρέθηκαν, οι διοργανωτές επέλεξαν να τους καταστήσουν το επίκεντρο των εκδηλώσεων. Λόγω αυτού φέτος δεν κλήθηκαν να μιλήσουν πολιτικοί.

On Holocaust Remembrance Day, I represented @EU_Commission at the Auschwitz-Birkenau memorial event to mark 80 years since the Nazi concentration and extermination camp's liberation.#WeRemember the six million Jews and all other victims murdered in the Holocaust. #NeverAgainpic.twitter.com/1UErVX6EVG