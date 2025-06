AP: Το Ιράν παραδέχεται πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» από τα αμερικανικά πλήγματα - Real.gr

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Associated Press, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη αναγνωρίζει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Οι πυρηνικές μας εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν κατέστρεψαν τα βασικά στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος της χώρας και πιθανότατα το πήγαν πίσω μόνο κατά μερικούς μήνες, σύμφωνα με μια πρώιμη αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, συντάχθηκε από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας, τον βραχίονα πληροφοριών του Πενταγώνου. Βασίζεται σε μια εκτίμηση ζημιών μάχης που διεξήγαγε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ μετά τα αμερικανικά πλήγματα, δήλωσε μία από τις πηγές.

Η ανάλυση των ζημιών στις τοποθεσίες και του αντίκτυπου των χτυπημάτων στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορεί να αλλάξει καθώς θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα πλήγματα «εξαφάνισαν πλήρως και ολοκληρωτικά» τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού του Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν «έχουν εξαλειφθεί».

Δύο από τα άτομα που γνωρίζουν την αξιολόγηση δήλωσαν ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν καταστράφηκε και ένας εξ αυτών ανέφερε ότι οι φυγόκεντρες είναι σε μεγάλο βαθμό «άθικτες».

«Οπότε η εκτίμηση (της DIA) είναι ότι οι ΗΠΑ τους πήγαν πίσω ίσως μερικούς μήνες, το πολύ», πρόσθεσε το άτομο αυτό.

