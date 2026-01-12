Quantcast
Απαγόρευση εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του Ιράν - Real.gr
real player

Απαγόρευση εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του Ιράν

21:00, 12/01/2026
Απαγόρευση εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο σε όλο το διπλωματικό προσωπικό του Ιράν

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα με ανάρτηση στο Χ ότι απαγόρευσε σε όλα τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την είσοδο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

«Καθώς ο θαρραλέος λαός του Ιράν συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του, αποφάσισα σήμερα (Δευτέρα) να απαγορεύσω σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», δήλωσε στο X.

Παράλληλα σήμερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι πρεσβευτές ή επιτετραμμένοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βρετανία που υπηρετούν στην Τεχεράνη, κλήθηκαν σήμερα από τις ιρανικές αρχές, οι οποίες τους εξέφρασαν τη λύπη τους για την υποστήριξη που εκδήλωσαν αυτές οι χώρες προς τους Ιρανούς διαδηλωτές.

«Επιβεβαιώνουμε ότι κλήθηκαν (στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών) οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές», γνωστοποίησε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI

Grok: Η βρετανική Ofcom ανακοινώνει έναρξη έρευνας για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες του chatbot της AI

22:00 12/01
Eurovision 2026: Σε ποιον Ημιτελικό κληρώθηκε η Ελλάδα

Eurovision 2026: Σε ποιον Ημιτελικό κληρώθηκε η Ελλάδα

21:50 12/01
Βενεζουέλα: Τη μεσολάβηση του Βατικανού για να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι ζητά η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης

Βενεζουέλα: Τη μεσολάβηση του Βατικανού για να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι ζητά η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης

21:45 12/01
Μαρία Εκμεκτσίογλου: Στο νοσοκομείο με πνευμονία η αγαπημένη σεφ – «Πνευμονία κάνε πίσω, δεν μασάμε!»

Μαρία Εκμεκτσίογλου: Στο νοσοκομείο με πνευμονία η αγαπημένη σεφ – «Πνευμονία κάνε πίσω, δεν μασάμε!»

21:35 12/01
12/1/2026 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8

12/1/2026 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8

21:33 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved