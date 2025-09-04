Απαγορεύθηκε συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στη Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υποστήριξης του προς το Ισραήλ - Real.gr

Quantcast
Απαγορεύθηκε συναυλία του Ενρίκο Μασιάς στη Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της υποστήριξης του προς το Ισραήλ

08:30, 04/09/2025
Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απαγόρευσαν την προγραμματισμένη για την Παρασκευή συναυλία του γάλλου τραγουδιστή Ενρίκο Μασιάς στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις εκκλήσεις για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του καλλιτέχνη λόγω της φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει σχετικά με τον πόλεμο της Γάζας.

Ο 86χρονος καλλιτέχνης, αλγερινοεβραϊκής καταγωγής, έχει υπερασπιστεί κατ’ επανάληψη την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Τραγουδούσα πάντα για την ειρήνη μεταξύ εβραίων και μουσουλμάνων. Ανέκαθεν. Είμαι ο πρώτος εβραίος που ένωσε εβραίους και μουσουλμάνους», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο Ledend η οποία προβλήθηκε στα μέσα Αυγούστου.

