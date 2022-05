Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία μέχρι αύριο στην Οδησσό λόγω ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων - Βίντεο

Επιπλέον την Κυριακή, οι αρχές ανέφεραν ότι δύο πύραυλοι έπληξαν κατοικημένες περιοχές και σήμερα δήλωσαν ότι η περιοχή έχει δεχτεί τέσσερα χτυπήματα από πυραύλους Onyx που εκτοξεύθηκαν από την Κριμαία.

While #Putin laid down flowers to the city of #Odesa at the Victory ceremony in #Moscow , four Oniks rockets were fired at the #Odesa region from the territory of annexed #Crimea . pic.twitter.com/4GWpuAC5ef

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης των πυραύλων, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, που σήμερα επισκέφτηκε την Οδησσό, χρειάστηκε να κρυφτεί σε καταφύγιο για να προστατευτεί.

Οι αρχές έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, καθώς όπως αναφέρουν, έξι πλοία και δύο υποβρύχια είναι επίσης έτοιμα να εξαπολύσουν πυραυλικές επιθέσεις στον νότο.

Consequences of 05/08/22 rocket attacks on Odessa. Several launches of missiles fired from aircraft from the Black Sea were recorded. It was noted that the blow fell on a residential area, a recreational structure was destroyed. pic.twitter.com/X6oKnfTudm

Πέρα από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα πυραύλων, η Οδησσός έχει ως επί το πλείστον αποφύγει τον πόλεμο, δεδομένου ότι η γραμμή του μετώπου είναι αρκετά μίλια ανατολικά μεταξύ του Νικολάεφ και της Χερσώνας.

The fire caused by rocket fire in Odessa was eliminated

At 3:27 p.m., the fire was extinguished in an area of ??900 m2. No one was killed or injured.

Today, at 2:29 p.m., the Rescue Service received a report that a fire broke out due to the impact of cruise missiles. pic.twitter.com/btPVAQC8ji