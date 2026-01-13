Απάντηση Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Ρωσία: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες - Real.gr

Λόγο για «ευφάνταστα σενάρια», «ψευδείς ειδήσεις» καθώς και «ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών» κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές κρατικές υπηρεσίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η επίθεση του Γραφείου τύπου της ρωσική υπηρεσίας εξωτερικών πληροφορίων (SVR) κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη, όπου τον κατηγόρησε, μεταξύ άλλων, για επέκταση της δραστηριότητάς του στις χώρες της Βαλτικής με σκοπό τον περιορισμό της ρωσικής εκκλησιαστικής επιρροής.

«Η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει, από το 2018, οπότε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκέφαλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απέφυγε να σχολιάσει παρόμοιες επιθέσεις από την Ρωσία και το ίδιο θα πράξει και σε αυτή την περίπτωση.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

»Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Επίθεση Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

Επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, η SVR αναφέρει ότι η Βρετανία με τη στήριξη στον Βαρθολομαίο προσπαθεί να παραγκωνίσει τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες» ανέφερε η SVR, προσθέτοντας πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει βρει κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής, σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Το γραφείο Τύπου της ρωσικής υπηρεσίας κάνει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στον Βαρθολομαίο, αναφέροντας ότι «βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί», ενώ επιχειρεί να «αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο Μόσχας, προσελκύοντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε μαριονέτες θρησκευτικές δομές που έχουν τεχνητά δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη».

Επίσης, τονίζουν ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία «στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, με σκοπό να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία», κατηγορώντας τον για «επιθετική διάθεση» και «ύπουλη στάση».

Καταλήγοντας, η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) αναφέρει: «Ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: ”Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».