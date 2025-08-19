«Απαράδεκτη» η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι ο πρόεδρος Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό - Real.gr

Quantcast
«Απαράδεκτη» η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι ο πρόεδρος Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό

23:20, 19/08/2025
Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η γαλλική προεδρία απέρριψε σήμερα, χαρακτηρίζοντας «λανθασμένη» και «απαράδεκτη», την κατηγορία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η πρόθεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τρέφει τον αντισημιτισμό.

Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.

«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

