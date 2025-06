Απειλεί με αντίποινα το Ιράν: Κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον «θεμιτός στόχος» - Real.gr

Ιρανική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: Οι επιθέσεις των ΗΠΑ «δεν θα σταματήσουν» τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν

Στον απόηχο των αμερικανικών βομβαρδισμών σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η ιρανική κρατική τηλεόραση (IRIB) προαναγγέλλει ανταποδοτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας πως κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πλέον «θεμιτός στόχος».

Μεταδόθηκε χάρτης με τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Εσείς το ξεκινήσατε, εμείς θα το τελειώσουμε», σύμφωνα με τη μετάφραση των Times of Israel.

Iranian state TV just threatened America:

“Mr. Trump, you started it, and we will end it.”

Iran should surrender now.

But they’re not smart.pic.twitter.com/4IFpsfdrsR

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 22, 2025