Απειλεί ξανά ο Ακάρ: Πυροβόλησαν τους ψαράδες μας - Η Τουρκία δεν θα το αφήσει χωρίς απάντηση

«Εργαζόμαστε πραγματικά σκληρά για να τα επιλύσουμε μέσω διαλόγου. Δυστυχώς δεν λάβαμε θετική απάντηση από τη γειτονική Ελλάδα. Όπως δεν ήρθαν, προσπαθούν να μας κατηγορήσουν με κάποιες δικές τους έννοιες. Από την Ελλάδα, που όπλισε τα νησιά και διέλυσε το status quo. Μόλις χθες πυροβόλησαν τους ψαράδες μας» είπε.

Και συνεχίζοντας στους ίδιους προκλητικούς τόνους είπε: «Προκλητική η Ελλάδα μέρα νύχτα. Κάνουν τα πάντα, τα κάνουν για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Δεν αφήνουμε καμία παρενόχληση που μας γίνεται αναπάντητη. Λέμε ότι πριν πέσει το χιόνι στα βουνά που εμπιστεύεσαι, βάλε το μυαλό σου σωστά και τα πόδια σου στη γη. Τους προειδοποιήσαμε και συνεχίζουμε να τους προειδοποιούμε».

Και κατέληξε στο παραλήρημά του: «Αφήστε την προκλητική σας στάση. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα ειρηνικά. Ας μιλήσουμε, λέμε. Δυστυχώς, βλέπουμε ένα πρόβλημα από την άλλη πλευρά ως προς αυτό. Το κάνατε αυτό στην ιστορία, οι συνέπειες είναι γνωστές».

Tόrkiye does not harass, provoke Greece, says Turkish defense chief Akar, adds that Ankara will not leave any harassment, provocation without response