Απειλεί ξανά ο Ερντογάν: Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της» αναφερόμενος πιθανότατα στις πρόσφατες κινήσεις στο πεδίο των εξοπλισμών από την πλευρά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Ελλάδα θα αποφασίσει τι είδους σχέση θα έχει με την Τουρκία σκεπτόμενη καλύτερα. Πάντα λέω ότι μπορεί ξαφνικά να έρθουμε ένα βράδυ» είπε ο Ερντογάν.

