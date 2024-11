Απειλεί ο Πούτιν: Μπορεί να χτυπήσουμε και στο κέντρο του Κιέβου με πυραύλους Oreshnik

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Καζακστάν Αστάνα, πρόσθεσε ότι η παραγωγή προηγμένων πυραυλικών συστημάτων της Ρωσίας είναι δεκαπλάσια από αυτή του ΝΑΤΟ και τόνισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να την ενισχύσει ακόμη περισσότερο.

Εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Μόσχα έπληξε στη διάρκεια της νύκτας 117 στόχους στην Ουκρανία με 90 πυραύλους και 100 drones, εξηγώντας ότι "πρόκειται για μια απάντηση στις συνεχείς επιθέσεις (σ.σ. του Κιέβου) εναντίον του εδάφους μας με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS".

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε στις ενεργειακές μας υποδομές με πυρομαχικά διασποράς

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ με πυρομαχικά διασποράς για να επιτεθεί στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές σήμερα, κατήγγειλλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή "απεχθή κλιμάκωση".

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το αίτημά του προς τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν την Ουκρανία με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να εξασφαλίσουν έγκαιρες παραδόσεις, ιδιαίτερα στη διάρκεια των κρίσιμων χειμερινών μηνών καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται να προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές της από τους βομβαρδισμούς.

Today has been a very active day with numerous high-level meetings, including those held by Ukraine’s Defense Minister Rustem Umerov in the Republic of Korea, carried out at my instruction.

