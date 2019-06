Απειλές Τραμπ στο Μεξικό για το μεταναστευτικό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Πέμπτη, ο Τραμπ ανήγγειλε ότι η κυβέρνησή του θα επιβάλλει δασμούς 5% που θα αυξάνονται προοδευτικά κάθε μήνα ώσπου να φθάσουν το 25% τον Οκτώβριο σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό, αρχής γενομένης τη 10η Ιουνίου, εάν η μεξικανική κυβέρνηση δεν μειώσει τις ροές μεταναστών και προσφύγων.

Mexico is sending a big delegation to talk about the Border. Problem is, they’ve been “talking” for 25 years. We want action, not talk. They could solve the Border Crisis in one day if they so desired. Otherwise, our companies and jobs are coming back to the USA!