Απελευθερώθηκαν οι τρεις γυναίκες όμηροι της Χαμάς - Φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή που παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ενημέρωσε ότι έχει παραλάβει τις τρεις γυναίκες ομήρους στη Γάζα, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι οι τρεις ισραηλινές όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς βρίσκονται ήδη σε ισραηλινό έδαφος.

Οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

Τις τρεις γυναίκες παρέλαβε αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να τις παραδώσει στις ισραηλινές δυνάμεις οι οποίες με ελικόπτερα των IDF θα τις μεταφέρουν στα σύνορα με τη Γάζα όπου τις αναμένουν οι γονείς τους. Από εκεί θα συνοδεύσουν τις τρεις γυναίκες στο νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες από την αυτοκινητοπομπή του Ερυθρού Σταυρού:

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν επίσημες εικόνες από τα ελικόπτερα που έχουν διατεθεί για την μεταφορά των ομήρων.

??Bringing Them ????????: Here are exclusive images of IAF helicopters prepared for the process of receiving the hostages from Gaza. pic.twitter.com/yiKPQhAbch