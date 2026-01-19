Απεργία στο Λούβρο: Ξανά κλειστό το μουσείο για τρίτη φορά από τον Δεκέμβριο - Real.gr

Quantcast
Απεργία στο Λούβρο: Ξανά κλειστό το μουσείο για τρίτη φορά από τον Δεκέμβριο

16:15, 19/01/2026
Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ήταν σήμερα (19/1) κλειστό για τρίτη φορά από τα μέσα Δεκεμβρίου όταν ξεκίνησε κινητοποίηση των εργαζομένων με αίτημα καλύτερες συνθήκες εργασίας, έγινε γνωστό στο AFP από το μουσείο και συνδικάτα.

«Το μουσείο δεν ανοίγει σήμερα», δήλωσε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

Προηγουμένως περίπου 300 εργαζόμενοι που μετείχαν το πρωί σε γενική συνέλευση είχαν ψηφίσει υπέρ της επανάληψης των απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου, δήλωσαν παράλληλα οι εκπρόσωποι της διασυνδικαλιστικής επιτροπής (CFDT, CGT, SUD).

