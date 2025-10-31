Ιρανός ΥΠΕΞ: Απερισκεψία η απόφαση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την Πέμπτη τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναλάβουν τις πυρηνικές τους δοκιμές «υποχώρηση και απερισκεψία», μετά από αιφνιδιαστική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ένας πυρηνικά εξοπλισμένος καταπιεστής επαναλαμβάνει τις δοκιμές ατομικών όπλων. Ο ίδιος καταπιεστής έχει ταυτόχρονα δαιμονοποιήσει το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η «ανακοίνωση επανέναρξης πυρηνικών δοκιμών αποτελεί υποχώρηση και απερισκεψία και συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».