Ιρανός ΥΠΕΞ: Απερισκεψία η απόφαση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Real.gr

«Ένας πυρηνικά εξοπλισμένος καταπιεστής επαναλαμβάνει τις δοκιμές ατομικών όπλων. Ο ίδιος καταπιεστής έχει ταυτόχρονα δαιμονοποιήσει το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι η «ανακοίνωση επανέναρξης πυρηνικών δοκιμών αποτελεί υποχώρηση και απερισκεψία και συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».
Having rebranded its “Department of Defense” as the “Department of War”, a nuclear-armed bully is resuming testing of atomic weapons. The same bully has been demonizing Iran’s peaceful nuclear program and threatening further strikes on our safeguarded nuclear facilities, all in… pic.twitter.com/ft4ZGWnFiw
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 30, 2025