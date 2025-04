Aπεσταλμένος HΠΑ: Η μεταπολεμική Ουκρανία θα μπορούσε να μοιάζει με το Βερολίνο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - Real.gr

Σύμφωνα με τον στρατηγό Κιθ Κέλογκ, μια αγγλογαλλική παρουσία με τη μορφή «μιας δύναμης που θα εγγυάται» την ειρήνη, στα δυτικά του Δνείπερου, δεν θα ήταν «καθόλου προκλητική» για τη Μόσχα.

«Η μεταπολεμική Ουκρανία θα μπορούσε να μοιάζει με το “Βερολίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο” με παράλληλη παρουσία ευρωπαϊκών και ρωσικών δυνάμεων, χωρισμένες από τον πόταμο Δνείπερο, δήλωσε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ στη βρετανική εφημερίδα The Times.

Ύστερα από τρία και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και την ιδιαίτερα περιορισμένη πρόοδο προς μια ανακωχή, αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ της ιδέας για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία, στην οποία προτείνουν να συμμετάσχουν μόλις τερματιστεί η σύγκρουση.

«Θα μπορούσατε ακόμα και να το κάνετε να μοιάζει με αυτό που συνέβη με το Βερολίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχατε μια ρωσική ζώνη, μια γαλλική ζώνη, μια βρετανική ζώνη, μια αμερικανική ζώνη», δήλωσε ο στρατηγός Κέλογκ σε συνέντευξη στην εφημερίδα Times που δημοσιεύεται σήμερα.

