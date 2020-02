Απεσταλμένος ΟΗΕ: Νέοι μισθοφόροι εξακολουθούν να φθάνουν στη Λιβύη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Στις συνομιλίες στη Γενεύη συμμετέχουν πέντε αξιωματικοί του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ και πέντε των δυνάμεων που είναι σύμμαχες της διεθνούς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας στην Τρίπολη.

Talks between rival factions in Libya have begun in Geneva aimed at “transforming a truce into a lasting ceasefire,” says UN envoy to Libya Ghassan Salame, who added that “there is a genuine will to start negotiating together.https://t.co/0GDoifun7Z