Απετράπη νέα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές στις επιχειρήσεις αναχαίτισης της «περίπλοκης» επίθεσης αυτής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επρόκειτο για την 26η επίθεση που εξαπολύθηκε από τους σιίτες αντάρτες εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα από τη 19η Νοεμβρίου.

Houthi Attack on International Shipping

On Jan. 9, at approximately 9:15 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis launched a complex attack of Iranian designed one-way attack UAVs (OWA UAVs), anti-ship cruise missiles, and an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled… pic.twitter.com/KWPRidwiWI