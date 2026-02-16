Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ - Real.gr

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Ο διακεκριμένος ηθοποιός είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις» του 1983. Ακόμα ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα» και «Νονός».

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η σύζυγός του, Λουσιανά με ανάρτηση στο Facebook.

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση.

Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συναγωνιζόταν μόνο από τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα καλό γεύμα και το να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Σε κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαχρονικό και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και για το χρόνο και την ιδιωτικότητα που μας δώσατε για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που μας άφησε».