Quantcast
Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ - Real.gr
real player

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

20:20, 16/02/2026
Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Ο διακεκριμένος ηθοποιός είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές σχέσεις» του 1983. Ακόμα ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες που κέρδισαν Όσκαρ του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα» και «Νονός».

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η σύζυγός του, Λουσιανά με ανάρτηση στο Facebook.

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση.
Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συναγωνιζόταν μόνο από τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα καλό γεύμα και το να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Σε κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαχρονικό και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και για το χρόνο και την ιδιωτικότητα που μας δώσατε για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που μας άφησε».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τασούλας: «Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη και ένα ζωντανό παράδειγμα προσφοράς»

Τασούλας: «Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη και ένα ζωντανό παράδειγμα προσφοράς»

21:21 16/02
Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

Συνελήφθησαν δύο άντρες που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους- Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις

21:15 16/02
Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης

Προκόπης Παυλόπουλος για Eλένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο πεδίο της εν γένει ευρωπαϊκής διανόησης

21:04 16/02
Kate Middleton: Όταν έμαθε τη διάγνωση καρκίνου – «Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα…»

Kate Middleton: Όταν έμαθε τη διάγνωση καρκίνου – «Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα…»

21:00 16/02
Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Νίκος Χατζηνικολάου – Προφίλ στο «X» παρίστανε ότι ήταν ο ίδιος

Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Νίκος Χατζηνικολάου – Προφίλ στο «X» παρίστανε ότι ήταν ο ίδιος

20:54 16/02
Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν από τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν από τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

20:53 16/02
Ολυμπιακός - Μαρινάκης: «Απαιτώ το πρωτάθλημα»

Ολυμπιακός - Μαρινάκης: «Απαιτώ το πρωτάθλημα»

20:45 16/02
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Όσα είχε πει στο Ενώπιος Ενωπίω και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 - «Γεννήθηκα και θα πεθάνω Αριστερή»

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Όσα είχε πει στο Ενώπιος Ενωπίω και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 - «Γεννήθηκα και θα πεθάνω Αριστερή»

20:35 16/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved