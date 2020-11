Απίστευτες εικόνες: Λαϊκό προσκύνημα στον Πατριάρχη Ειρηναίο της Σερβίας που πέθανε από κορωνοϊό

Χιλιάδες πιστοί και κληρικοί, ο ένας πάνω στο άλλον χωρίς μάσκες οι περισσότεροι, συμμετείχαν στο λαϊκό προσκύνημα του σκηνώματος του Πατριάρχη των Σέρβων Ειρηναίου, ο οποίος πέθανε από κορωνοϊό!

Παρότι οι Αρχές της Σερβίας απηύθυναν έκκληση να τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας, οι πιστοί άγγιζαν και φιλούσαν το σκήνωμα του Πατριάρχη πάνω από τζάμι, το οποίο ήταν ανοιχτό από το πάνω μέρος Live from #Serbia:

Biding farewell to the Serbian patriarch #Irinej, welcoming the #coronavirus. Doubting that God can help. https://t.co/WRQFKWqZi1

— Vedran Dzihic (@vedrandzihic) November 21, 2020

Η λειτουργία τελέστηκε στον καθεδρικό ναό των Αρχαγγέλων με την συμμετοχή πολλών ιεραρχών της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και την παρουσία εκατοντάδων πιστών, εντός και εκτός του ναού, λίγοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 9:00 η ώρα το πρωί στον ναό του Αγίου Σάββα ενώ το σκήνωμα θα τοποθετηθεί σε κρύπτη εντός του ναού που κατασκευάστηκε ειδικά για την ταφή Σέρβων αρχιερέων. Ο Ειρηναίος θα είναι ο πρώτος Πατριάρχης που θα ταφεί στην κρύπτη του ναού του Αγίου Σάββα.

Ο Πατριάρχης Ειρηναίος βρέθηκε θετικός στον ιό Sars Cov-2 στις 4 Νοεμβρίου και την ίδια ημέρα εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Βελιγραδίου. Η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία στις 18 Νοεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα κατέληξε.

H είδηση της κοίμησης του Πατριάρχη Σερβίας Ειρηναίου, ο οποίος νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου από την περασμένη Τετάρτη, έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στους εκκλησιαστικούς κύκλους και όχι μόνο.

Ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας νοσηλευόταν αρκετές ημέρες στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Karaburma, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση και έφυγε από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο Κυριακές ο Πατριάρχης Σερβίας είχε χοροστατήσει στην εξόδιο ακολουθία του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλλασίας Αμφιλόχιου, ο οποίος απεβίωσε από επιπλοκές του κορωνοϊού. Στη συγκεκριμένη κηδεία, όπως μετέδωσαν πολλά διεθνή ΜΜΕ στις αρχές του μήνα, επικράτησε αδιανόητος συνωστισμός, με πολλούς από τους εκατοντάδες πιστούς που παρευρέθησαν να επιλέγουν να μη φορέσουν μάσκα, και κάποιους μάλιστα να… προσκυνούν τη σορό του Μητροπολίτη μέσα από το ανοιχτό φέρετρο.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG — DW News (@dwnews) November 2, 2020

Το BBC έγραφε στις 5 Νοεμβρίου για την κηδεία: «Ο προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κόλλησε κορωνοϊό λίγες μέρες αφότου παρευρέθηκε στη μεγάλη δημόσια κηδεία ενός μητροπολίτη που πέθανε από Covid-19. Ο 90χρονος Πατριάρχης Ειρηναίος εισήχθη στο νοσοκομείο την Τετάρτη, αφού χοροστάτησε στην κηδεία του 82χρονου Μητροπολίτη Μαυροβουνίου Αμφιλοχιου».

Αναφορικά με τις συνθήκες στην κηδεία, ο βρετανικός ιστότοπος αναφέρει: «Κόσμος συγκεντρώθηκε στην κηδεία χωρίς μάσκες και πολλοί προσκύνησαν τη σορό του μητροπολίτη καθώς κειτόταν μέσα στο ανοιχτό φέρετρο. Κι ολα αυτά παρά τη μεγάλη έκρηξη των κρουσμάτων κορωνοϊού τόσο στη Σερβία όσο και στο Μαυροβούνιο και τις προειδοποιήσεις των Αρχών ότι η τελετή μπορεί να έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία».

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου απέφευγε να φορέσει μάσκα.