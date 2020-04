Απίστευτες εικόνες χάους στους δρόμους της Τουρκίας μετά το ξαφνικό lockdown - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στα γραφεία των νομαρχών 31 τουρκικών πόλεων, η απαγόρευση της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 00.01 π.μ. της 11ης Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23.59 της 12ης Απριλίου. Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις ακόλουθες πόλεις: Άδανα, Άγκυρα, Αττάλεια, Αϊδίνι, Μπαλικεσίρ, Προύσσα, Ντενιζλί, Ντιγιαρμπακίρ, Ερζουρούμ, Εσκισεχίρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Καχραμάνμαράς, Μάρντιν, Μερσίνα, Μούγλα, Όρντου, Σακάρυα, Σαμσούντα, Ούρφα, Τεκιρντάγ, Τραπεζούντα, Βαν και Ζογκουλντάκ.

Ωστόσο σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τις εξαιρέσεις της απαγόρευσης.

Εξαιρούνται τα αρτοποιεία, τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, εταιρείες διανομής δεμάτων και επιστολών, και κέντρα προστασίας κατοικίδιων, επιτρέποντας στους πολίτες να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως αναφέρει η δεύτερη εγκύκλιος.

Επίσης οι στρατηγικές εταιρείες ενέργειας, οι εταιρείες διανομής και ορισμένα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους απαλλάσσονται της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση επίσης δεν ισχύει για άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασίες ταφής για συγγενείς τους πρώτου βαθμού αλλά και για άτομα που δίνουν αίμα και πλάσμα στην υπηρεσία της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου. Επίσης εξαιρούνται άτομα που είναι σε υπηρεσία "σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά δίκτυα" προσθέτει η υπουργική εγκύκλιος.

