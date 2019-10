Απίστευτη κόντρα Τραμπ – Πελόσι: «Ψυχικά ασταθής, είναι μια πολιτικός της Γ’ Δημοτικού» – «Ο πρόεδρος είναι σε σύγχυση»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, PHOTO: @realDonaldTrump

Αργότερα, σε δηλώσεις που έκανε στο Καπιτώλιο, η Πελόζι είπε ότι ο Τραμπ της είπε ότι είναι μία πολιτικός “της τρίτης δημοτικού.”

Democrats were so "offended" during meeting with President @realDonaldTrump that they stormed out of the meeting like children.

It later emerged that Trump called Nancy Pelosi a "third-rate politician" to her face.pic.twitter.com/SToEGOKjDd