Απίστευτο: 17χρονη «τα έβαλε» με αρκούδα για να σώσει τα σκυλιά της - Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Η Hailey Morinico, δήλωσε στο abc7, ότι άκουσε τα σκυλιά της οικογένειας να γαβγίζουν στην αυλή και βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Όταν είδε ότι μια αρκούδα ήταν πάνω στον φράχτη του σπιτιού μαζί με τα μικρά της έτρεξε τα την διώξει, καθώς φοβήθηκε για τα σκυλιά της.

Το βίντεο που δείχνει την άγρια συνάντηση με την αρκούδα τραβήχτηκε από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uHpic.twitter.com/6dJ14fLy2y