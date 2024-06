Απίστευτο περιστατικό στην Ισπανία: Σκάφος προσγειώθηκε σε αμμόλοφο - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το περιοδικό PowerYacht, το Σάββατο (22/6), το σκάφος πρέπει να ταξίδευε με ταχύτητα 35 κόμβων για να καταλήξει με αυτόν τον τρόπο στους αμμόλοφους. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στο σκάφος. Επιπλέον, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν πως από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε κανένας.

72 ώρες για να επιστρέψει το σκάφος στη θάλασσα

Το συμβούλιο της Φορμεντέρα έδωσε στον ιδιοκτήτη του ακυβέρνητου σκάφους προθεσμία 48 ωρών για να απολυμάνει το σκάφος και να απομακρύνει όλα τα υλικά που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον του νησιού, αναφέρει η εφημερίδα La Voz de Ibiza.

Να σημειθεί πως η Maritime Captaincy έχει ενημερώσει τον ιδιοκτήτη του σκάφους και τον καπετάνιο ότι πρέπει να απομακρυνθούν οι μπαταρίες, τα καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή υλικά εντός των επόμενων δύο ημερών. Επίσης, τους δόθηκε προθεσμία 72 ωρών, εντός της οποίας πρέπει να βρουν τρόπο να επαναφέρουν το πλοίο στη θάλασσα.

The sky boat of #formentera

A Spanish registered yacht reported to be driven by an unlicensed skipper ended up on S'Espalmador beach over the weekend #SEspalmadorpic.twitter.com/YMDiRHud7Q