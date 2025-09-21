Από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία - Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος - Real.gr

Δύο μαχητικά Eurofighter σήκωσε στον αέρα το πρωί της Δευτέρας (15/9) η γερμανική Πολεμική Αεροπορία όταν εντόπισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου IL-20M να κινείται στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής. Σύμφωνα με το Reuters, αφού τα γερμανικά μαχητικά πραγματοποίησαν οπτική αναγνώριση, συνόδευσαν το αεροπλάνο μέχρι να το παραδώσουν σε μονάδες του ΝΑΤΟ που επιχειρούσαν από τη Σουηδία.

Η Luftwaffe ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Για άλλη μια φορά, η δύναμη άμεσης αντίδρασης, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ένα αγνώστου ταυτότητας αεροσκάφος, το οποίο πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία μέσω ασυρμάτου στον διεθνή εναέριο χώρο».

«Ήταν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τη συνοδεία του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγκε», προστέθηκε στην ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή (19/9) σημειώθηκε περιστατικό με τρία ρωσικά MiG-31, τα οποία πέταξαν χωρίς άδεια εντός του FIR της Εσθονίας για περίπου δώδεκα λεπτά, προτού αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Αυτά τα δύο γεγονότα οδήγησαν το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο να προγραμματίσει συνεδρίαση την Τρίτη (23/9).