Από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου» πέθανε ο Ναβάλνι υποστηρίζουν οι σωφρονιστικές Αρχές – Θρίλερ με τη σορό του, δεν την παραδίδουν στην οικογένεια

Είναι ασαφές προς το παρόν το πού βρίσκεται η σορός του Ναβάλνι. Λίγο νωρίτερα, η εκπρόσωπός του, η Κίρα Γιάρμις, σε δική της ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα ανέφερε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι η σορός του δεν θα παραδοθεί στους συγγενείς του μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τη Γιάρμις, έγινε μια δεύτερη εξέταση στο πτώμα και τα αποτελέσματα «υποτίθεται» ότι θα είναι διαθέσιμα την επόμενη εβδομάδα.

Οι συγγενείς του Ναβάλνι από την πλευρά τους ζήτησαν να τους παραδοθεί αμέσως η σορός.

Η Γιάρμις είπε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο του, πήγαν στη σωφρονιστική αποικία ΙΚ-3, στην περιοχή της Γιαμαλίας και τους δόθηκε ένα «επίσημο έγγραφο» που επιβεβαίωνε τον θάνατό του. «Ο Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε», πρόσθεσε η Γιάρμις η οποία, όπως και πολλοί άλλοι αντιφρονούντες, έχει αυτοεξοριστεί για να μην οδηγηθεί στη φυλακή. «Πέθανε στις 14.17 τοπική ώρα της 16ης Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο που δόθηκε στη μητέρα του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Γιάρμις, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια και ο δικηγόρος έφτασαν στη φυλακή στις 11.00 σήμερα, τοπική ώρα, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν επί δύο ώρες μέχρι να τους δεχτούν.

Είναι άγνωστο το πότε θα δοθεί η σορός στους συγγενείς και το πού θα ενταφιαστεί ο Ναβάλνι. Είναι ασαφές επίσης το πού βρίσκεται το πτώμα, αφού το νεκροτομείο, όπου οι σωφρονιστικές αρχές λένε ότι το μετέφεραν, είναι κλειστό και ένας υπάλληλός του διαβεβαίωσε τον δικηγόρο ότι δεν το έχουν παραλάβει.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn