Από τη Ρουμανία, η Τζιλ Μπάιντεν προσφέρει τη στήριξή της στους Ουκρανούς πρόσφυγες

Συνοδευόμενη από την Κάρμεν Γιοχάνις, τη σύζυγο του προέδρου της Ρουμανίας, η Μπάιντεν επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, το σχολείο «Uruguay», που φιλοξενεί περίπου πενήντα Ουκρανούς μαθητές.

Συνομίλησε με παιδιά που ζωγράφισαν σημαίες της Ουκρανίας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVR.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI