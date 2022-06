«Απόβαση σε νησιά» στην άσκηση EFES 2022 - Ερντογάν και Μπαχτσελί στήνουν σόου στη Σμύρνη

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε συνθήκες απόβασης σε νησιά, αφού το σενάριο της άσκησης περιλαμβάνει: αποβατικές και αεροκίνητες ενέργειες, πραγματικά πυρά, αλλά και πτήσεις drones. Μάλιστα, το υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό.

«Όποιος αγγίξει τη φλέβα μας θα του ξεριζώσουμε την καρδιά»

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί πήρε τη σκυτάλη της εμπρηστικής ρητορικής κατά της Ελλάδας, εξαπολύοντας ακραίες απειλές για τα Δωδεκάνησα και εγκαλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιδιώκει ένοπλη σύγκρουση με την Άγκυρα.

«Η Τουρκία δεν υποχωρεί από τα δικαιώματα της, δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματα της. Η ελληνική κυβέρνηση φταίει καθώς έχει παραβιάσει τις Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων καθώς στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Έχει ευθύνες απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Επιπλέον η καρδιά και η όψη των Δωδεκανήσων είναι στραμμένα προς την Τουρκία! Όποιος αγγίξει τη φλέβα μας θα του ξεριζώσουμε την καρδιά» δήλωσε ο Μπαχτσελί.

Νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι μίλησε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σαν να μην είχαν συνομιλήσει στην Τουρκία.

«Παρά το γεγονός ότι είπε να μην αφήσουμε άλλους να μπουν ανάμεσά μας στη συνάντηση που είχε μαζί μου, έκανε ομιλίες κατά της Τουρκίας σαν να μην με είχε συναντήσει με τις δηλώσεις που έκανε στο Κογκρέσο δύο εβδομάδες αργότερα», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Έχουν εννέα αμερικανικές βάσεις. Λέμε “γιατί το κάνετε αυτό; Για ποιον το κάνετε;”. Λένε για τη Ρωσία. Συγγνώμη, δεν τα τρώμε αυτά”. Η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, οι ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν οπλική υποστήριξη και αεροπλάνα. Παρόλο που ο Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να διευθετήσουμε το θέμα μεταξύ μας και να μην επεμβαίνουν τρίτες χώρες, στην ομιλία του στο αμερικανικό κογκρέσο μίλησε κατά της Τουρκίας σαν να μην είχαμε μιλήσει μεταξύ μας. Μετά έκανε τα ίδια στο Νταβός… Ας μην μας παρεξηγούν, εμείς είμαστε υπέρ της πολιτικής με αξιοπρέπεια. Εμείς δεν λέμε ναι στην πολιτική που στερείται αξιοπρέπειας».

LIVE: Türkiye’s President Erdogan and his Venezuelan counterpart Maduro hold joint press conference in Ankara https://t.co/zS7co8K9GS