Αποχωρούν από το Ισραήλ οι ξένοι μπασκετμπολίστες - Real.gr

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν, όπου ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες πόλεις, έπειτα από εβδομάδες απειλών για στρατιωτική επέμβαση.

Η κατάσταση στο Ισραήλ είναι έκρυθμη και ο φόβος για αντίποινα, έντονος, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «sport5.il», η διοργανώτρια αρχή του μπάσκετ, να αναβάλει επ΄ αόριστον το πρωτάθλημα, ενώ έχει αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στους ξένους παίκτες που αγωνίζονται στην ισραηλινή λίγκα, να είναι έτοιμοι προς αναχώρηση από την χώρα.

Οι παίκτες της Μακάμπι έχουν αποχωρήσει από το Ισραήλ, ενώ η διοίκηση της λίγκας, πρόκειται να ρυθμίσει τις απαραίτητες λεπτομέρειες, για την μετακίνηση των ξένων παικτών εκτός Ισραήλ, με πιθανότερο προορισμό την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια.

Σε ένα επείγον μήνυμα που έλαβαν οι ξένοι παίκτες από την διοίκηση, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έχουμε έτοιμο ένα λεωφορείο για εσάς που θα αναχωρήσει από το στάδιο στις 13:30 μ.μ. με κατεύθυνση την Ιερουσαλήμ. Φέρτε μαζί σας τα κλειδιά του αυτοκινήτου και του διαμερίσματός σας και τις αποσκευές σας και από εκεί θα συνεχίσουμε με μία από τις δύο επιλογές: 1. Να διασχίσουμε τα σύνορα προς την Ιορδανία και να πετάξουμε στη Σόφια. 2. Να ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο και από εκεί να πετάξουμε στη Σόφια».