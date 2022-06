Απόφαση σοκ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατάργησε το δικαίωμα στην άμβλωση - Βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Guardian το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση-ορόσημο Roe Vs Wade και έκρινε ότι η άμβλωση δεν είναι πλέον συναγματικό ομοσπονδιακό δικαίωμα.

Είναι, δε, κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι σχεδόν οι μισές πολιτείες αναμένεται να εισάγουν κάθε λογής περιορισμούς, όπως άλλωστε έχει ήδη φανεί.

Δεκατρείς πολιτίες έχουν ήδη ψηφίσει τους σχετικούς νόμους που θα τους επιτρέψει να απαγορεύσουν ρητά την άμβλωση.

Ολα τα παραπάνω γίνονται με δημοκρατικό πρόεδρο (Τζο Μπάιντεν) ο οποίος έχει δημοσίως στηρίξει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Η δικαιοσύνη όμως είχε διαφορετική άποψη...

Ακόμα και δικαστές που μειοψήφισαν εξέφρασαν δημοσίως τη διαφωνία τους: "Πολλά εκατομμύρια Αμερικανίδων χάνουν σήμερα μία θεμελιώση συνταγματική προστασία" τονιζόταν χαρακτηριστικά ενώ άλλοι χαρακτήριζαν το σκεπτικό της απόφασης εξαιρετικό αδύναμο το οποίο θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες.

Με τη γνωμοδότηση-σταθμό του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι επικριτές των αμβλώσεων, όπως χαρακτηριστικά τονίζει το CNN, φτάνουν στο αποκορύφωμα μίας προσπάθειας που διαρκεί δεκαετίες.

Η πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου απαρτίζεται από συντηρητικούς δικαστές τρεις από τους οποίους είχε διορίσει ο προηγούμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Mε την απόφαση Roe v Wade από το μακρινό 1973 είχε θεσπιστεί δικαίωμα άμβλωσης (συνταγματικά κατοχυρωμένο) πριν από 23η ή 24 εβδομάδα της κύησης.

Αργότερα δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια μπλόκαραν νόμο του 2018 ο οποίος προέβλε άμβλωση μετά τις 15 εβδομάδες κύησης μόνο σε επείγοντα περισταστικά και σε σοβαρή εμβρυϊκή ανωμαλία. Δεν καθοριζόταν μάλιστα εξαίρεση σε περίπτωση βιασμού ή αιμομιξίας.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, που εκπροσωπήθηκε στη δίκη, κάλεσε το δικαστήριο να προστατεύσει ένα "τόσο θεμεωλιώδες δικαίωμα για εκατομμύρια Αμερικανούς, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι συνέπειες θα ήταν οδυνηρές".

Σήμερα, με ψήφους 6-3 της συντηρητικής πλειοψηφίας το δικαστήριο επικύρωσε τελικά τον υποστηριζόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους νόμο του Μισισίπι που απαγορεύει την άμβλωση μετά τη 15η εβδομάδα κύησης. Οι δικαστές απεφάνθησαν πως η απόφαση στην υπόθεση Ρόου κατά Γουέιντ που επέτρεπε τις αμβλώσεις προτού το έμβρυο γίνει βιώσιμο εκτός μήτρας --ανάμεσα στην 24η και 28η εβδομάδα της κύησης-- ήταν λάθος επειδή το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν κάνει καμία ειδική αναφορά στα δικαιώματα άμβλωσης.

Ένα προσχέδιο της απόφασης που ανέφερε πως το δικαστήριο ήταν πιθανό να ανατρέψει την απόφαση διέρρευσε τον Μάιο, προκαλώντας πολιτική καταιγίδα.

Ο νόμος του Μισισίπι μπλοκαρίστηκε από κατώτερα δικαστήρια ως παραβίαση του δεδικασμένου του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα δικαιώματα άμβλωσης.

Η Jackson Women's Health Organization, η μοναδική κλινική αμβλώσεων που παραμένει στο Μισισισίπι προσέφυγε εναντίον του νόμου του 2018 και είχε την υποστήριξη της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο νόμος επιτρέπει τις αμβλώσεις όταν υπάρχει "ιατρικός λόγος έκτακτης ανάγκης" ή "σοβαρή ανωμαλία του εμβρύου" αλλά δεν προβλέπει εξαίρεση για τις εγκυμοσύνες που είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το 2018 τον νόμο επικαλούμενος το δεδικασμένο στην υπόθεση Ρόου. Το πέμπτο εφετείο με έδρα τη Νέα Ορλεάνη κατέληξε το 2019 στο ίδιο συμπέρασμα.

Η απόφαση Ρόου κατά Γουέιντ αναγνώρισε το δικαίωματα στην ιδιωτικότητα βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ που προστατεύει τη δυνατότητα της γυναίκας να τερματίσει την εγκυμοσύνη της. Το Ανώτατο Δικαστήριο σε μια απόφαση το 1992 (Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey) επανεβεβαίωσε το δικαίωμα στην άμβλωση και απαγόρευσε τους νόμους που επιβάλλουν ένα "υπερβολικό βάρος" στην πρόσβαση στην άμβλωση.

Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο ο κόσμος ξέσπασε σε αποδοκιμασίες στο άκουσμα της είδησης.

WATCH: Scene outside Supreme Court after Roe. v. Wade is overturnedpic.twitter.com/xfuAU5HWXW