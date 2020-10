Aποκαλύφθηκε η ταυτότητα του «Ανώνυμου» συγγραφέα εκρηκτικού άρθρου για Τραμπ το 2018 - Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης - ΒΙΝΤΕΟ

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa-Reuters

Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Τέιλορ πυροδότησε σφοδρές επικρίσεις εναντίον των Τάιμς της Νέας Υόρκης, ιδίως διότι είχαν δημοσιεύσει το άρθρο διαβεβαιώνοντας πως ο συγγραφέας του ήταν «ανώτερος» αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Miles Taylor, author of the 2018 "Anonymous" op-ed critical of Pres. Trump, faces question from @chriscuomo on why he lied.

"I wanted that work to stand on its own two legs and deprive the President of an opportunity to do one more personal attack to distract from his record." pic.twitter.com/5rN5QcpAUH