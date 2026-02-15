Αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν: Πώς χρησιμοποιούσε το κύρος του Νόμπελ Ειρήνης για να προσελκύσει την παγκόσμια ελίτ - Real.gr

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να προέβαλλε επανειλημμένα τις σχέσεις του με τον πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Νόμπελ Ειρήνης, χρησιμοποιώντας τες σε προσκλήσεις και συνομιλίες με ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας ελίτ, όπως οι Richard Branson, Larry Summers, Bill Gates και Steve Bannon, στενό σύμμαχο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό προκύπτει από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Thorbjørn Jagland, επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ από το 2009 έως το 2015, αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα εκατομμύρια έγγραφα που αφορούν τον πρώην Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Κατηγορίες για «βαριά διαφθορά» στη Νορβηγία



Μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, ο 75χρονος Jagland κατηγορήθηκε στη Νορβηγία για «βαριά διαφθορά», όπως ανακοίνωσε η Økokrim, η υπηρεσία της νορβηγικής αστυνομίας που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν.

Η Økokrim διερευνά αν ο Jagland έλαβε δώρα, ταξίδια ή δάνεια σε συνάρτηση με τη θεσμική του ιδιότητα. Την Πέμπτη, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στην κατοικία του στο Όσλο, καθώς και σε δύο ακόμη ακίνητα, στο Ρίσερ –παραθαλάσσια πόλη στα νότια– και στο Ράουλαντ, στα δυτικά της χώρας.

Οι δικηγόροι του από το δικηγορικό γραφείο Elden δήλωσαν ότι ο Jagland αρνείται όλες τις κατηγορίες και ότι καταθέτει στο πλαίσιο της έρευνας.

Προσκλήσεις σε σπίτια του Έπσταϊν και μηνύματα με πολιτικό υπονοούμενο

Μέχρι στιγμής, στα έγγραφα δεν υπάρχουν αποδείξεις άμεσου λόμπινγκ για την απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να προβάλλει συστηματικά ότι φιλοξενούσε τον Jagland σε ακίνητά του στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι κατά τη δεκαετία του 2010.

Σε ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων με τον Steve Bannon τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, ο Έπσταϊν έγραψε χαρακτηριστικά: «Το κεφάλι του Ντόναλντ θα εκραγεί αν μάθει ότι είσαι πλέον φίλος με τον άνθρωπο που τη Δευτέρα θα αποφασίσει για το Νόμπελ Ειρήνης».

Σε email του 2013 προς τον Richard Branson, ο Έπστιν ανέφερε ότι ο Jagland θα διέμενε μαζί του τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, προσθέτοντας: «αν βρίσκεσαι εκεί, ίσως σου φανεί ενδιαφέρων».

Αντίστοιχα, το 2015, έστειλε μήνυμα στην Kathy Ruemmler, πρώην νομική σύμβουλο του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, γράφοντας: «έρχεται να με επισκεφθεί ο επικεφαλής του Νόμπελ Ειρήνης, θέλεις να συμμετάσχεις;».

Το 2012, σε επικοινωνία με τον Larry Summers, ο Έπσταϊν χαρακτήρισε τον Jagland «όχι ιδιαίτερα έξυπνο», αλλά με «μοναδική οπτική», ενώ το 2014 ενημέρωσε τον Bill Gates ότι ο Jagland επανεξελέγη επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Νόμπελ, ο Ομπάμα και η ΕΕ



Κατά τη διάρκεια της θητείας του Jagland στην Επιτροπή Νόμπελ, το Βραβείο Ειρήνης απονεμήθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα το 2009 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012.

Ο Jagland φέρεται να εισήλθε στον κύκλο του Έπσταϊν μέσω του Νορβηγού διπλωμάτη Terje Rød-Larsen, ο οποίος είχε διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στις Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ο Larsen και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες διαφθοράς στη Νορβηγία λόγω της σχέσης τους με τον Έπσταϊν.

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, φέρνοντας στο φως σκοτεινές διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας, οικονομικών συμφερόντων και διεθνών θεσμών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, ΑP