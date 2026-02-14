Αποκάλυψη για τον θάνατο του Ναβάλνι: Δηλητηριάστηκε με τοξίνη βατράχου του Εκουαδόρ - Η Βρετανία κατηγορεί τη Μόσχα - Real.gr

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με δηλητήριο το οποίο αναπτύχθηκε από τοξίνη που προέρχεται από τον δηλητηριώδη βάτραχο του Εκουαδόρ (dart frog toxin), όπως ανακοίνωσε το βρετανικό ΥΠΕΞ.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Ναβάλνι σε σωφρονιστική αποικία στη Σιβηρία, τόσο η Βρετανία όσο όμως και οι σύμμαχοί της αποδίδουν την ευθύνη στο Κρεμλίνο, μετά την ανάλυση δειγμάτων υλικού που βρέθηκαν στο σώμα του, γράφει το BBC.

Δεν υπάρχει αθώα εξήγηση για την παρουσία της τοξίνης, που ονομάζεται epibatidine, στα δείγματα που ελήφθησαν από το σώμα του Ναβάλνι, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μιλώντας από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Μόνο η ρωσική κυβέρνηση διέθετε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη Ρωσία».

BREAKING: Foreign Office have proof Russia murdered opposition leader Alexei Navalny. Toxin came from poison dart frog only found in S America. His widow Yulia Navalnaya says Putin killed her husband. More on @GBNEWS pic.twitter.com/ShmGW4jluG — Katherine Forster (@forster_k) February 14, 2026

Η Κούπερ συναντήθηκε με τη χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, στη διάρκεια της διάσκεψης αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η Ρωσία έβλεπε τον Ναβάλνι ως απειλή», δήλωσε η Κούπερ και συνέχισε: «Χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή δηλητηρίου, το ρωσικό κράτος απέδειξε τα απεχθή μέσα που διαθέτει και τον βαθύ φόβο που τρέφει απέναντι στην πολιτική αντιπολίτευση».

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεύτηκε από τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία στην κατηγορία κατά της Ρωσίας για τη δηλητηρίαση.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ενημερώσει τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων σχετικά με την φερόμενη παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα από τη Ρωσία.

Παρούσα στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, η οποία φανερά συγκινημένη, ανέφερε: «Ήταν η πιο τρομερή ημέρα της ζωής μου. Τώρα καταλαβαίνω και ξέρω ότι δεν είναι μόνο λόγια. Είναι επιστημονική απόδειξη», τόνισε.

Ученые 5 европейских стран установили: мой муж Алексей Навальный был отравлен эпибатидином – нейротоксином, одним из самых смертельных ядов на земле. В природе этот яд можно найти на коже эквадорской древесной лягушки. Он приводит к параличу, остановке дыхания и мучительной… pic.twitter.com/vn5PCJ3akO — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 14, 2026

Ο Ναβάλνι, ακτιβιστής κατά της διαφθοράς και ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, πέθανε αιφνιδίως στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 47 ετών. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του πρώην ηγέτη της αντιπολίτευσης, ενώ βρισκόταν σε φυλακή στην Αρκτική, ήταν αποτέλεσμα συνδυασμού ασθενειών.

Το 2020 είχε δηλητηριαστεί με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok. Υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Γερμανία και συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.