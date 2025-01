Αποκάλυψη CIA για κορωνοϊό: «Πιο πιθανό να διέρρευσε από κινεζικό εργαστήριο»

Η απόφαση να δημοσιοποιηθεί το εν λόγω σενάριο είναι μία από τις πρώτες κινήσεις του νέου διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο οποίος διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και ανέλαβε χρέη την Πέμπτη.

Ο Ράτκλιφ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής των εθνικών μυστικών υπηρεσιών κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Τραμπ, υποστήριζε τη θεωρία της διαρροής από το εργαστήριο, δηλαδή από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Oυχάν.

Το ινστιτούτο απέχει 40 λεπτά με το αυτοκίνητο από την αγορά Χουανάν, όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα.

Σε συνέντευξή του στο Breitbart News, ο Ράτκλιφ δήλωσε ότι ήθελε η CIA να εγκαταλείψει την ουδέτερη στάση της σχετικά με την προέλευση του ιού και να «βγει από το περιθώριο».

