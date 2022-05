Αποκάλυψη: Η κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει σύντροφο έναν... Ζελένσκι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται η Daily Mail, ο Ιγκόρ Ζελένσκι, 52 ετών, φέρεται να έχει μακροχρόνια σχέση με την Κατερίνα Τιχόνοβα, 35 ετών, που ευρέως θεωρείται ως μια από τις δυο κόρες του Πούτιν, όπως μεταδίδουν το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο iStories και η γερμανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Der Spiegel.

Ο Ιγκόρ Ζελένσκι, θεωρείται κορυφαίος επαγγελματίας χορευτής μπαλέτου και σκηνοθέτης.

Do you remember Igor Zelensky, the ex-director of the Bavarian State Ballet? According to an @istories_media@paper_trail_m@derspiegel investigation he is closer to Putin than previously known. Documents suggest that he dated Putin's daughter Katerina https://t.co/Re8NcFZT2c