Αποκάλυψη Μπάιντεν: Το Ισραήλ παρέδωσε στη Χαμάς σχέδιο τριών φάσεων για τον τερματισμό του πολέμου

Σύμφωνα με την πρόταση, η πρώτη φάση θα έχει διάρκεια περίπου έξι εβδομάδων με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης εφόσον αυτό χρειαστεί.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τον «μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών» και την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, μεταξύ των οποίων και οι στρατιώτες που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η τρίτη φάση περιελάμβάνει την αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας. Μόλις επιτευχθεί, η φάση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή των λειψάνων των ομήρων που πέθαναν στα χέρια της Χαμάς.

Breaking: US President Joe Biden has announced that Israel has drafted a new three-phased agreement that would lead to the return of all hostages and a permanent end to hostilities between the two sides. Biden called this a "historic opportunity."https://t.co/nqH5hTM9LR