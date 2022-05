Αποκάλυψη ΝΥΤ για τον μακελάρη του Τέξας: Προσέγγιζε εφήβους από την Καλιφόρνια μέχρι και την Ελλάδα

Αρκετά παιδιά που ακολουθούσαν τον Ράμος στο Instagram είπαν ότι τον είχαν γνωρίσει για πρώτη φορά σε ιστοτόπους σχεδιασμένους να συνδέουν αγνώστους, συμπεριλαμβανομένου του Yubo, μιας εφαρμογής που επιτρέπει στους ανθρώπους να μεταδίδουν ζωντανά βίντεο ο ένας στον άλλο.

Ο 18χρονος διατηρούσε διαδικτυακή επαφή με μία 15χρονη από την Γερμανία, την οποία ενημέρωσε για την επίθεση στη γιαγιά του και για το μακελειό που θα ακολουθούσε στο σχολείο.

The gunman who killed 19 children and two adults at a school in Uvalde, Texas, texted a friend that he had shot his grandmother and was about to attack a school, according to screenshots provided by the friend. https://t.co/9rZPlmiebo