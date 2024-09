Αποκάλυψη Reuters: Η Ρωσία παράγει drones-καμικάζι με κινεζικούς κινητήρες

Για τα μη επανδρωμένα αυτά αεροσκάφη, δεν υπήρχαν νωρίτερα αναφορές, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες των πηγών ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί για πλήγματα στην Ουκρανία. Οι ουκρανικές αρχές δεν είχαν κάνει ανακοινώσεις για τα λόγω μη επανδρωμένα αεροσκάφη , ενώ τα εργοστάσια Kupol και Almaz-Antey, σε σχετικό αίτημα του Reuters να σχολιάσουν το θέμα , δεν απάντησαν.

Russia started producing a new long-range attack drone called the "Garpiya-A1" last year using Chinese engines and parts, according to two sources from a European intelligence agency and documents seen by Reuters. pic.twitter.com/bNwjzel3KV