Αποκάλυψη Wall Street Journal: Με συμπτώματα δηλητηρίασης ο Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές

Tα συμπτώματα που εμφάνισαν ήταν κοκκίνισμα στα μάτια και ξεφλούδισμα σε πρόσωπο και χέρια, κατά τις ίδιες πηγές.

Ο ανταποκριτής της Wall Street Journal στο Λονδίνο, Max Colchester, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε συνέβη το περιστατικό, καθώς σε ανάρτησή του στο Twitter τονίζει πως όλα συνέβησαν στις αρχές του μήνα.

Scoop: Abramovich suffered suspected poisoning along with Ukraine peace negotiators earlier this month. Full Story on @WSJ shortly