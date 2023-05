Aπόπειρα δολοφονίας του Πούτιν καταγγέλλει η Ρωσία - Επίθεση με drone στην προεδρική κατοικία - Βίντεο

Από την «τρομοκρατική ενέργεια», όπως τη χαρακτηρίζει η Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν τραυματίστηκε. Το πρόγραμμα των εργασιών του δεν έχει αλλάξει και θα συνεχιστεί κανονικά.

Η δημοτική αρχή της Μόσχας ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε τις πτήσεις drones.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο όπου ο Πούτιν διατηρεί κατοικία.

Το βίντεο αναρτήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από ομάδα κατοίκων στην περιοχή απέναντι από το Κρεμλίνο στην απέναντι όχθη του Μόσχοβα και δημοσιεύθηκε από ρωσικά μέσα περιλαμβανομένου του Telegram και του ενημερωτικού μέσου του ρωσικού στρατού Zvezda.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο την ώρα της «επίθεσης των drones» και ότι αυτήν την στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος εργάζεται στο Νόβο Ογκαριόβο, στα περίχωρα της Μόσχας.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου, για την επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί της Βέρμαχτ, θα διεξαχθεί στη Μόσχα παρά το περιστατικό, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

