Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Και η Κέιτ Μίντλετον στο «στόχαστρο» του δολοφόνου - Τι έδειξε έρευνα του FBI

Πιο συγκεκριμένα, έρευνα του FBI έδειξε ότι ο Κρουκς είχε «κατεβάσει» φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον στα δύο κινητά του τηλέφωνα και στον υπολογιστή του. Μάλιστα, παρατηρήθηκε η εμμονή του με την βασιλική οικογένεια, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό υλικό που είχε στη διάθεσή του.

Να σημειωθεί πως εκτός από την πριγκίπισσα της Ουαλίας και τον Ντόναλντ Τραμπ όμως, ο 20χρονος Κρουκς είχε ψάξει πληροφορίες σχετικά με τον Τζο Μπάιντεν, τον διευθυντή του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, και τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ.

Donald Trump shooter Thomas Matthew Crooks 'searched for the Princess of Wales online' and downloaded images of Kate Middleton to his phone before he tried to murder the former US president, FBI searches reveal https://t.co/SItt6593qmpic.twitter.com/bpIWueYQyD