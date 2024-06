Απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία: Αποχωρούν οι στρατιωτικές δυνάμεις από το προεδρικό μέγαρο - Βίντεο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βολιβίας κατήγγειλε «επίθεση εναντίον της δημοκρατικής σταθερότητας» στη χώρα.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του στρατηγού Σούνιγα ως επικεφαλής της καταγγελλόμενης «απόπειρας πραξικοπήματος» στη Βολιβία.

Τι συνέβη

Νωρρίτερα, στο προεδρικό μέγαρο της Βολιβίας εισέβαλαν στρατιώτες με επικεφαλής έναν υψηλόβαθμο στρατηγό σε μια απόπειρα πραξικοπήματος.

Το στρατιωτικό προσωπικό είχε ήδη καταλάβει την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση.

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία, τη Πλάζα Μουρίγιο, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι είδε ένα τεθωρακισμένο όχημα να εισέρχεται στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία, και στρατιώτες να εισβάλουν στο μέγαρο.

"Οι τρεις αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων ήρθαμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας. Θα υπάρξει νέο υπουργικό συμβούλιο, σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά η χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι", δήλωσε ο στρατηγός Χουάν Χοσέ Ζουνίγκα σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Ζουνίγκα μίλησε σε δημοσιογράφους από την πλατεία πριν από την επίθεση στο προεδρικό μέγαρο.

"Σταματήστε να καταστρέφετε, σταματήστε να φτωχαίνετε τη χώρα μας, σταματήστε να ταπεινώνετε τον στρατό μας", δήλωσε πλαισιωμένος από στρατιώτες, επιμένοντας ότι η δράση που αναλήφθηκε υποστηρίζεται από τον κόσμο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς Άρσε κατήγγειλε «αυθαίρετες κινήσεις» του στρατού, καθώς στρατεύματα και άρματα είναι σταθμευμένα μπροστά από την έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Λα Πας, μεταδίδουν τo Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

"Καταγγέλλουμε την αυθαίρετη κινητοποίηση ορισμένων μονάδων του βολιβιανού στρατού. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δημοκρατία", έγραψε ο πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

O πρώην πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πραξικόπημα και ζήτησε από τον λαό να υπερασπιστεί τη χώρα.

«Καταγγέλλουμε ότι μια Ομάδα του Ειδικού Συντάγματος Challapata «Mendez Arcos» κατέλαβε την Plaza Murillo με ελεύθερους σκοπευτές. Αυτό φαίνεται να δείχνει ότι προετοίμασαν το πραξικόπημα εκ των προτέρων. Ζητώ από τον λαό με δημοκρατικό κίνημα να υπερασπιστεί την Πατρίδα από κάποιες στρατιωτικές ομάδες που δρουν ενάντια στη δημοκρατία και τον λαό», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο Μοράλες, του οποίου οι δρόμοι έχουν χωρίσει δημόσια με τον 'Αρσε, αν και οι δύο ανήκουν στο ίδιο σοσιαλιστικό κίνημα, δήλωσε ότι οι οπαδοί του θα κινητοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη δημοκρατία. Κατηγόρησε τον Ζουνίγκα ότι επιδιώκει να κάνει πραξικόπημα και ανακοίνωσε γενική στάση εργασίας απευθύνοντας επίσης έκκληση για αποκλεισμό των δρόμων. "Δεν θα επιτρέψουμε στις ένοπλες δυνάμεις να παραβιάσουν τη δημοκρατία και να εκφοβίσουν τους πολίτες", δήλωσε ο Μοράλες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την κινητικότητα στο Προεδρικό Μέγαρο της χώρας αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο να συνομιλεί με τους εισβολείς.

