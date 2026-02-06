Αποσύρθηκε το βίντεο που ανήρτησε ο Τραμπ για το ζεύγος Ομπάμα - Για «λάθος ενός υπαλλήλου» μιλά ο Λευκός Οίκος - Real.gr

Quantcast
Αποσύρθηκε το βίντεο που ανήρτησε ο Τραμπ για το ζεύγος Ομπάμα – Για «λάθος ενός υπαλλήλου» μιλά ο Λευκός Οίκος

19:36, 06/02/2026
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το βίντεο αναρτήθηκε «κατά λάθος» από «έναν εργαζόμενο».

«Ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου δημοσίευσε κατά λάθος αυτό το περιεχόμενο. Διαγράφηκε» ανέφερε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης, αφού το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους.

Προηγουμένως ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατήγγειλε την «ψευδοαγανάκτηση» που προκάλεσε, κατ’ αυτήν, το βίντεο, χωρίς να πει ότι η ανάρτηση οφειλόταν σε λάθος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

