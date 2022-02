Αποχωρούν ρωσικά στρατεύματα από την Κριμαία - Το τέλος των στρατιωτικών γυμνασίων ανακοίνωσε η Μόσχα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Sputnik

Η ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην Κριμαία τροφοδοτούσε την ανησυχία για μια ενδεχόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι: “Οι μονάδες της Νότιας Στρατιωτικής Περιοχής, που ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στα τακτικά γυμνάσια σε περιοχές δοκιμών της χερσονήσου της Κριμαίας, κατευθύνονται με τραίνα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους”.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε νυχτερινές εικόνες από ένα τραίνο που μετέφερε τανκς να διασχίζει τη γέφυρα που περνά από τα στενά Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να ενώσει την Κριμαία με το ρωσικό έδαφος.

Χθες Τρίτη η Ρωσία είχε ανακοινώσει τη “μερική” αποχώρηση των στρατιωτών της που είχαν αναπτυχθεί εδώ και εβδομάδες στα σύνορα με την Ουκρανία, μια ένδειξη αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αναμένουν ακόμη αποδείξεις για τη μαζική απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, δηλώντας όμως ταυτόχρονα αισιόδοξοι. Η Μόσχα δεν έχει διευκρινίσει πόσα στρατεύματά της έχουν αποχωρήσει από τα σύνορα με την Ουκρανία, ούτε το χρονοδιάγραμμα της απομάκρυνσής τους.

Περισσότεροι από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες είναι ανεπτυγμένοι κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με τη Δύση.

Παράλληλα συνεχίζονται ως τις 20 Φεβρουαρίου τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Ρωσίας- Λευκορωσίας.

Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας θεωρεί σταθερή την κατάσταση ασφαλείας

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Αλεξέι Ρεζνίκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις ρωσικές απειλές δεν περιέχουν "κάτι το μη αναμενόμενο" και ότι συνάδουν με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σε τηλεοπτική του ομιλία ο υπουργός είπε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν εθνικές στρατιωτικές ασκήσεις, μια εκ των οποίων θα παρακολουθήσει και ο στρατιωτικός ακόλουθος της Λευκορωσίας.

Ο γείτονας της Ουκρανίας έχει διαβεβαιώσει το Κίεβο ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική απειλή από το έδαφός του.

Ο Ρεζνίκοφ πρόσθεσε ότι θα συμμετάσχει μέσω "τηλεδιάσκεψης" στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ αύριο Πέμπτη.

Βρετανία: «Θα κρίνουμε τη Ρωσία από τις πράξεις της»

Η Βρετανία δεν έχει μέχρι στιγμής δει κάποιες αποδείξεις ότι η Ρωσία αποσύρει τους στρατιώτες από τις θέσεις τους κοντά στο ουκρανικό σύνορο και θα πρέπει να κρίνεται από τις πράξεις της σε ό,τι αφορά στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας στο Sky News.

"Δεν έχουμε δει κάποιες αποδείξεις επί του παρόντος για αυτή την απόσυρση", είπε ο υπουργός στο Times Radio.

"Δεν αμφισβητούμε αυτά που λέει η Ρωσία, αλλά θα την κρίνουμε από τις πράξεις της", πρόσθεσε.

Μπάιντεν σε Πούτιν: Η εισβολή στην Ουκρανία θα σήμαινε «άσκοπους θανάτους και καταστροφή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απηύθυνε χθες Τρίτη δραματική έκκληση στον ρώσο ομόλογό του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, να κάνει πίσω από το κατώφλι του πολέμου με την Ουκρανία, προειδοποιώντας εναντίον των «άσκοπων θανάτων και της καταστροφής» που θα προκαλούσε η Μόσχα αν εισέβαλε και κάνοντας λόγο για διεθνή οργή με την οποία θα ερχόταν αντιμέτωπος ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Μπάιντεν ανέφερε πως οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι 150.000 ρώσοι στρατιώτες είναι συγκεντρωμένοι κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Διευκρίνισε πως αν και οι αναφορές για απόσυρση ορισμένων ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων είναι καλοδεχούμενες, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει πιθανή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει εξαιρετικά πιθανή και ότι οι αναφορές πως ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τα ουκρανικά σύνορα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τις ΗΠΑ.

«Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά σε μία ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία παραμένει πολύ πιθανή», δήλωσε ο Μπάιντεν, ενώ έδωσε έμφαση στις διπλωματικές προσπάθειες για άρση του αδιεξόδου στην Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για εύρεση λύσης μέσω διπλωματικών μέσων στο ζήτημα της Ουκρανίας, ενώ τόνισε πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αποδείξεις για μια αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τα σύνορα.

«Η Ρωσία είπε πως θα αποσύρει στρατεύματα. Αυτό θα ήταν καλό. Αλλά δεν έχουμε επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, δεν έχουμε επιβεβαιώσει πως οι στρατιώτες γυρνούν στη βάση τους. Αντίθετα, οι αναλυτές μας λένε πως τα στρατεύματα παραμένουν σε απειλητικές θέσεις» είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν και τόνισε πως η Ρωσία «έχει στο σημείο πάνω από 100.000 στρατιώτες να περικυκλώνουν την Ουκρανία και η εισβολή παραμένει σίγουρα πιθανή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, ό,τι κι αν συμβεί. Είμαστε έτοιμοι με διπλωματία, να εμπλακούμε σε διπλωματία με τη Ρωσία και τους συμμάχους και εταίρους μας για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη συνολικά. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αποφασιστικά στη ρωσική επίθεση για την Ουκρανία, κάτι που εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανό. Όλα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, αυτή ήταν η προσέγγισή μας και παραμένει η προσέγγισή μας τώρα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν:

Πούτιν: «Δεν θέλουμε πόλεμο στην Ευρώπη»

«H Ρωσία δεν θέλει πόλεμο» ανέφερε νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στην κοινή συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, ενώ άφησε ανοιχτό παράθυρο διαλόγου με τη Δύση.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο, ως εκ τούτου έχει θέσει μια σειρά προτάσεων προκειμένου να υπάρξουν διαπραγματεύσεις.

Τόνισε ωστόσο ότι δεν υπήρξε «εποικοδομητική απάντηση» στις προτάσεις της Μόσχας. Επιπλέον, επανέλαβε ότι υπάρχουν ζητήματα που έθεσε το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ τα οποία μπορούν να συζητηθούν.

"Of course we don't want it," says Russian President Vladimir Putin on the prospect of war in Europe

"We put forward the proposal to start the negotiation process, where the result should be an agreement" on "equal security of everyone"https://t.co/o81r1fhgumpic.twitter.com/vK7B13OFYv